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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7850 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.

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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7850 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:35 AM

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7850 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,741
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,409

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