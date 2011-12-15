خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 7850 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.
كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.
سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.
كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.
سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.
كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.
سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفًا و495.
كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة.