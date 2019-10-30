حرس الحدود يحبط تهريب 1.3 طن حشيش مخدر في المناطق الجنوبية

توقيف 58 شخصاً متورطاً وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1350 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر خلال شهر صفر من عام 1441هـ.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين في هذه المحاولات وعددهم 58 شخصاً، بينهم 36 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و14 متهماً من الجنسية اليمنية، وسبعة متهمين من الجنسية الصومالية، وشخص واحد من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف: أحيل المتهمون بعد توقيفهم، إضافة إلى المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود.