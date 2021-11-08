"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم

تشارك لأول مرة في الحدث الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجان نوفيل المهندس المعماري الفرنسي الحائز على جائزة "بريتزكر"، في دورة هذا العام من أسبوع دبي للتصميم الذي يقام في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر.

وخلال حضورها في هذا الحدث؛ ستكشف الهيئة للزوار والشخصيات الرائدة في هذه الصناعة عن رؤية ومبادئ التصميم التي تمثل بوصلة تستعين بها لتوجيه التحول الذي تشهده منطقة العلا.

وتعتزم الهيئة في أول مشاركة لها في هذا الحدث الأبرز لقطاعات التصميم والعمارة والفن؛ تسليط الضوء على تنوع مشاريع التصميم التي تسهم في تشكيل معالم العلا شمال غرب المملكة لتحويلها إلى وجهة عالمية، ولتكون أيضاً بمثابة مصدر إلهام لمواهب الإبداع الواعدة والمبدعين الدوليين والسعوديين، ليسهموا في نجاح رحلة العلا.

ويعتبر جان نوفيل أحد أشهر المهندسين المعماريين في العالم، حيث يفخر بسجله المثير للإعجاب من الأعمال الرائعة التي تشمل تصميم مجموعة كبيرة من المباني الفنية والثقافية الرئيسية حول العالم، بما في ذلك وضع التصور العام لمنتجع شرعان الطبيعي، وهو منتجع ومجمع للمساكن الرائدة في فئتها، حيث سيتم نحتها ونقشها في الصخور المنتشرة عبر محمية شرعان الطبيعية في منطقة العلا.

وقال نوفيل: تحيط بالعلا هالة من سحر الطبيعة، كما أنها تحمل أهمية كبيرة لانتشار الكثير من المواقع الفريدة التي تدعو الآخرين لاستكشافها والتعرف إلى أسرارها وكنوزها، ما يجعلها جديرة بالابتكار والتصميم الراقي لتعزيز رفاهية المجتمع المحلي والارتقاء بأصالته.

وفي جلسة نقاشية بعنوان "شرعان – العلا: رحلة عبر الزمن"، سيقدم المهندس المعماري الذي سينضم افتراضياً عبر الإنترنت من باريس، نهجه المبتكر في الهندسة المعمارية والتصميم، حيث يسعى من خلاله إلى دمج التراث الطبيعي والثقافي في بيئة معيشية واحدة.

وضمن برنامج العلا الخاص الذي سيقام على منصة التصميم خلال الحدث؛ ستبدأ الجلسة النقاشية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر، وسيشترك بها نوفيل مع سامانثا كوتيريل، المديرة التنفيذية للتصميم في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتنطلق الجلسة الثانية في الرابعة مساءً بعنوان (العلا – المشهد الثقافي)، وستركز على آليات الانسجام بين العمارة والفن مع المناظر الطبيعية للصحراء.

وسيدير الجلسة سومانترو غوس، مدير البرامج الفنية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وسيشارك بها عدد من المتحدثين، بمن فيهم نورا الدبل، مديرة الفنون والتخطيط الإبداعي في الهيئة، وفلوريان بوجي، كبير المهندسين المعماريين في "جيوفورما أركيتكتس"، الشركة التي صممت موقع مرايا المتميز في العلا، ونوف العنقري، مديرة التصميم في الهيئة، ووليد شعلان، مدير التصميم في الوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

وسيناقش المشاركون مفهوم عمارة الأرض كما يتضح من خلال مرايا ومعرض "ديزرت إكس العلا" الواسع المخصص للفنون المعاصرة.

وتعد مرايا أعجوبة حقيقية من أعمال الهندسة المعمارية، وتقدم نموذجاً رائعاً حول الدمج البارع للتصميم ليكون مكوناً رئيسياً من مخطط "رحلة عبر الزمن"، والذي يعد أكبر مشروع لتطوير الوجهات في العالم.

وتعمل شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية الكبرى في الوقت الحالي لتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات الضيافة والمتاحف والإسكان، ومن أبرز هذه الشركات "كيري هيل أركيتكتس" و "خمّاش المعماريين"، و "بريور آند بارتنرز" و "ألايز آند موريسون".

وأوضحت سامانثا كوتريل أنه مع اتساع نطاق المشاريع التي يجري التخطيط لها وتنفيذها حالياً في العلا، فإن مشاركة الهيئة في أسبوع دبي للتصميم يوفر فرصة حقيقية للتواصل مع مجتمع التصميم العالمي.

وأضافت: فضلاً عن الهندسة المعمارية المذهلة للمباني المنتشرة في المنطقة، مثل قاعة مرايا ومطار العلا الدولي، هناك مشاريع أخرى مثل المعرض الفني "ديزرت إكس" ومنتجع عشار بانيان تري العلا.

وتجذب العلا انتباه جمهور التصميم الدولي، خاصة أولئك الذين يحرصون على فهم لغة التصميم النوعية، وعوامل الاهتمام والفكر الذي قادت إلى مخطط العلا، وتقدم محافظة العلا إلى جانب مخطط "رحلة عبر الزمن" أيضًا فرصة للمواهب السعودية الناشئة في مجال التصميم والمصممين المحترفين للعمل في أحد أهم المشاريع في العالم.

ويمكن لزوار أسبوع دبي للتصميم زيارة جناح الهيئة المصمم خصيصاً في حي دبي للتصميم، حيث استوحيت فكرته من التكوينات الصخرية غير العادية في العلا، والمناظر الطبيعية للصحراء والجبال، كما يتميز بمخططات ورسومات وتصميمات قدمها مهندسون معماريون رواد على مستوى العالم، ويتم من خلالها الكشف عن تطوير مبادئ التخطيط المبكر، وأساليب البحث والمشاريع المكتملة والمستقبلية.

وتُقام في جناح الهيئة في حي دبي للتصميم "جلسات نقاش تصاميم العلا"، وهي عبارة عن سلسلة من الأحداث اليومية يشرف عليها أعضاء من فرق التصميم والفنون والثقافة في الهيئة مع شركاء الصناعة والمهندسين المعماريين والمصممين السعوديين ممن تم توجيه الدعوات إليهم خلال الفترة من 9 – 11 نوفمبر.

وستقدم الجلسات بالتفصيل العناصر الرئيسية للفن والتصميم من مخطط العلا "رحلة عبر الزمن" الذي وضعته الهيئة، والذي أطلقه سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة في شهر أبريل من العام الجاري 2021.

وستتناول الموضوعات التي ستطرح على مائدة النقاش التصميم المستدام لاستقطاب موجة جديدة من السياحة، ومشاركة النساء في التصميم ودمج الفن في الهندسة المعمارية.