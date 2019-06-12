"سلطان بن سلمان" يشيد باهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة

بعد توجيه الملك باعتماد مصطلح خاص بهم في المخاطبات الرسمية

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، أسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور التوجيه الكريم لجميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان أن صدور توجيه المقام الكريم يؤكد على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيداً لحرصها على توفير منظومة راقية من الخدمات لهم.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان "أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين - بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض حفظه الله - كانا لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها".

وشدد على أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام خاص من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين ولعل آخرها موافقته –رعاه الله- على إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني العديد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات".

وبين أن تطلّع المملكة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تحقيق التنمية الشاملة، واستثمار كافة الطاقات البشرية الوطنية جعل من تأسيس هذه الهيئة خطوة حيوية وإضافة مهمة.

ولفت إلى أن الالتزام بمصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" هو جزء لا يتجزأ من التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مؤكداً أن المصطلح المتفق عليه عالمياً هو "الأشخاص ذوو الإعاقة".





وجاء التوجيه الكريم الخاص بتوحيد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة"، بعدما لوحظ استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المكاتبات والتقارير والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية.