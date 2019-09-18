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توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط وبرنت يسجل 64.61 دولارًا

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى ما يعادل 0.1%

ارتفع سعر خام برنت، بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين؛ ليغير اتجاهه النزولي الذي شَهِده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تَكَبّدها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.
ونزلت الأسعار 6% يوم الثلاثاء، بعدما صرّح وزير الطاقة بأن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها؛ مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.
ولكن الخسائر توقفت يوم الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، انطلق من جنوب غرب إيران. ونفت إيران تورطها في الهجوم.
ووفق ما نقلته "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتًا أو 0.6% إلى 64.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت 6.5% في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 59.41 دولارًا للبرميل بعدما خسرت 5.7% يوم الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الثلاثاء: إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًّا في المتوسط في سبتمبر، وفي أكتوبر، وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.
وأبلغت أرامكو عددًا من المصافي الآسيوية بأنها ستُمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر من النفط الخام؛ ولكن مع بعض التغييرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط وبرنت يسجل 64.61 دولارًا
سبق

ارتفع سعر خام برنت، بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين؛ ليغير اتجاهه النزولي الذي شَهِده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تَكَبّدها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.
ونزلت الأسعار 6% يوم الثلاثاء، بعدما صرّح وزير الطاقة بأن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها؛ مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.
ولكن الخسائر توقفت يوم الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، انطلق من جنوب غرب إيران. ونفت إيران تورطها في الهجوم.
ووفق ما نقلته "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتًا أو 0.6% إلى 64.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت 6.5% في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 59.41 دولارًا للبرميل بعدما خسرت 5.7% يوم الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الثلاثاء: إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًّا في المتوسط في سبتمبر، وفي أكتوبر، وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.
وأبلغت أرامكو عددًا من المصافي الآسيوية بأنها ستُمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر من النفط الخام؛ ولكن مع بعض التغييرات.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:21 PM

توترات الشرق الأوسط ترتفع بالنفط وبرنت يسجل 64.61 دولارًا

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى ما يعادل 0.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع سعر خام برنت، بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين؛ ليغير اتجاهه النزولي الذي شَهِده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تَكَبّدها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.
ونزلت الأسعار 6% يوم الثلاثاء، بعدما صرّح وزير الطاقة بأن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها؛ مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.
ولكن الخسائر توقفت يوم الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، انطلق من جنوب غرب إيران. ونفت إيران تورطها في الهجوم.
ووفق ما نقلته "رويترز"؛ صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتًا أو 0.6% إلى 64.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت 6.5% في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 59.41 دولارًا للبرميل بعدما خسرت 5.7% يوم الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الثلاثاء: إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًّا في المتوسط في سبتمبر، وفي أكتوبر، وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.
وأبلغت أرامكو عددًا من المصافي الآسيوية بأنها ستُمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر من النفط الخام؛ ولكن مع بعض التغييرات.

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