"الأرصاد" تنبّه: أمطار ورياح سطحية على "عسير وجازان ونجران"

تستمر حتى 8 مساءً .. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن منطقة عسير ومحافظاتها.

وشمل التنبيه، الذي يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البَرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.

كما أصدرت "الهيئة" تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول، على مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وأشارت إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

في سياق متصل، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.