توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض. وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان. وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.

"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-20 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.

وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 07:33 PM

"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء قال: البروق على مناطق مكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية





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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.

وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.