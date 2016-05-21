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"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء

قال: البروق على مناطق مكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.
وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.
وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
07:33 PM

"الحصيني" يتوقع استمرار الأمطار على الرياض حتى المساء

قال: البروق على مناطق مكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,039

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في تويتر: البروق عصر اليوم الاثنين على مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والصمان وشمال الشرقية وعلى الباحة وعسير والربع الخالي والكويت وسلطنة عمان.
وأضاف: في العاصمة الرياض عصر اليوم الاثنين أجواء جميلة وممطرة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، متوقع استمرار الأمطار عليها على فترات متقطعة -بإذن الله- حتى المساء.

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