قلّد العقيد فواز الذيابي، مدير شرطة القرارة، الرقيب عبدالمجيد الثعلي، رتبته الجديدة؛ متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة دينه ومليكة ووطنه.
"الثعلي" يتقلد رتبته الجديدة
قلّد العقيد فواز الذيابي، مدير شرطة القرارة، الرقيب عبدالمجيد الثعلي، رتبته الجديدة؛ متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة دينه ومليكة ووطنه.
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"الثعلي" يتقلد رتبته الجديدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-17
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
12:07 PM
"الثعلي" يتقلد رتبته الجديدة
قلّد العقيد فواز الذيابي، مدير شرطة القرارة، الرقيب عبدالمجيد الثعلي، رتبته الجديدة؛ متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة دينه ومليكة ووطنه.
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