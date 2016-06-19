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فيديو مذهل.. هل شاهدت "تسونامي" جليدياً من قبل؟

كأنه وحش يزحف على الشاطئ

كشف فيديو مذهل عن ظاهرة غريبة في روسيا، حين ضرب تسونامي من الجليد الشواطئ الرملية لنهر "ينيسي" في سيبريا، وقد وقف سكان مدينة دودينكا مذهولين يلتقطون الصور لكتل الجليد الضخمة التي كانت تجتاح الشاطئ.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن حدوث هذه الظاهرة الغريبة يدل على بدء موسم الصيف القصير في سيبريا شمالي روسيا.

وتغزو الكتل الجليدية العملاقة شاطئ النهر؛ بسبب ذوبان الجليد، وتصدّع تلك الكتل وتحركها نحو المصب باتجاه المحيط المتجمد الشمالي في شمال سيبيريا.

ويكشف الفيديو تراجع السكان خوفاً من كتل الجليد الضخمة التي يصل سمكها إلى 90 سنتيمتراً، ويمكن أن تتراكم على الشاطئ بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: "لم أعتقد أن نهر ينيسي يمكن أن يكون بهذه القوة".

وقال معلق آخر: "هذا قوي ومخيف، كأنه وحش يزحف على الشاطئ".

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فيديو مذهل.. هل شاهدت "تسونامي" جليدياً من قبل؟
سبق

كشف فيديو مذهل عن ظاهرة غريبة في روسيا، حين ضرب تسونامي من الجليد الشواطئ الرملية لنهر "ينيسي" في سيبريا، وقد وقف سكان مدينة دودينكا مذهولين يلتقطون الصور لكتل الجليد الضخمة التي كانت تجتاح الشاطئ.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن حدوث هذه الظاهرة الغريبة يدل على بدء موسم الصيف القصير في سيبريا شمالي روسيا.

وتغزو الكتل الجليدية العملاقة شاطئ النهر؛ بسبب ذوبان الجليد، وتصدّع تلك الكتل وتحركها نحو المصب باتجاه المحيط المتجمد الشمالي في شمال سيبيريا.

ويكشف الفيديو تراجع السكان خوفاً من كتل الجليد الضخمة التي يصل سمكها إلى 90 سنتيمتراً، ويمكن أن تتراكم على الشاطئ بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: "لم أعتقد أن نهر ينيسي يمكن أن يكون بهذه القوة".

وقال معلق آخر: "هذا قوي ومخيف، كأنه وحش يزحف على الشاطئ".

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
04:27 PM

فيديو مذهل.. هل شاهدت "تسونامي" جليدياً من قبل؟

كأنه وحش يزحف على الشاطئ

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
9,676

كشف فيديو مذهل عن ظاهرة غريبة في روسيا، حين ضرب تسونامي من الجليد الشواطئ الرملية لنهر "ينيسي" في سيبريا، وقد وقف سكان مدينة دودينكا مذهولين يلتقطون الصور لكتل الجليد الضخمة التي كانت تجتاح الشاطئ.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن حدوث هذه الظاهرة الغريبة يدل على بدء موسم الصيف القصير في سيبريا شمالي روسيا.

وتغزو الكتل الجليدية العملاقة شاطئ النهر؛ بسبب ذوبان الجليد، وتصدّع تلك الكتل وتحركها نحو المصب باتجاه المحيط المتجمد الشمالي في شمال سيبيريا.

ويكشف الفيديو تراجع السكان خوفاً من كتل الجليد الضخمة التي يصل سمكها إلى 90 سنتيمتراً، ويمكن أن تتراكم على الشاطئ بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: "لم أعتقد أن نهر ينيسي يمكن أن يكون بهذه القوة".

وقال معلق آخر: "هذا قوي ومخيف، كأنه وحش يزحف على الشاطئ".

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