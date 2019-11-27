بعد الاحتفال بالآسيوية.. الهلال يستعرض أولوياته

استعرض المركز الإعلامي لنادي الهلال الأرقام التاريخية التي حققها الفريق الكروي الأول منذ تأسيس النادي على يد عبد الرحمن بن سعيد عام 1957م.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" أنفوجرافيك تحت مسمى "أولويات الزعيم" يتضمن ثمانية أعمدة على شكل رقم واحد يعدد فيها الإنجازات التاريخية للنادي على مدار 62 عاماً، قال فيها: "سجل "الهلال" البالغ من العمر "62 عاماً" نفسه بطلاً ليس في حصد الألقاب والذهب فحسب؛ بل حتى في إحراز الأولويات والأرقام المعجزة.

أول نادٍ يحقق بطولة الدوري الممتـاز عام1977م.

النادي الآسيوي الوحيد الذي حقق بطولات القارة بكافة مسمياتها.

الـمتـوج رسمياً "نادي الـقرن فـي آسيا" عام 2009م.

أول نادٍ سعودي يحقق دوري أبطال آسيا القدم عام 1991م.

أول نادٍ سعودي يحقق كأس السوبر الآسيوي عام1997م.

النادي الوحيد من عرب آسيا الذي حقق بطولات الاتحاد العربي الثلاث "كأس الأندية العربية الأبطال"، "كأس الكؤوس العربية"، و"كأس النخبة العربية".

أول ناد سعودي يتأهل مرتيـن إلى بطولة كأس العالم للأندية عامي 2001 و2019.

أول نادٍ والوحيد الذي حصل على كأس الـمـؤسس عام 2000م.

أول ناد يحقق ست بطولات متتالية لكأس ولي العهد 2008-2013م.

النادي السعودي الوحيـد الذي حقق كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000م.

ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 62 بطولة.

ويعدّ الهلال أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة الدوري السعودي الممتاز بخمس عشرة بطولة، إلى جانب تزعمه كأس ولي العهد ثلاث عشرة بطولة وهو رقم قياسي، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سُمي لاحقاً (بكأس الأمير فيصل بن فهد) سبع مرات وهو رقم قياسي، بالإضافة إلى كأس الملك السعودي ثماني مرات، كما يعد أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للبطولات الخارجية بواقع بطولتين لكأس الخليج العربي للأندية وأربع بطولات عربية للأندية.