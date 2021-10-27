"الجبير" يستقبل الوزير بمكتب رئاسة الوزراء السنغافوري
استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير بمكتب رئاسة الوزراء لجمهورية سنغافورة الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد مليكي بن عثمان.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
"الجبير" يستقبل الوزير بمكتب رئاسة الوزراء السنغافوري
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-27
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير بمكتب رئاسة الوزراء لجمهورية سنغافورة الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد مليكي بن عثمان.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:01 PM
"الجبير" يستقبل الوزير بمكتب رئاسة الوزراء السنغافوري
استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير بمكتب رئاسة الوزراء لجمهورية سنغافورة الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد مليكي بن عثمان.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.