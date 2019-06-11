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"الأرصاد" تنّبه من أتربة على عددٍ من محافظات مكة

الحالة تشمل جدة والقنفذة والليث حتى الـ8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتستمر الحالة التي تشمل "محافظة جدة، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنّبه من أتربة على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتستمر الحالة التي تشمل "محافظة جدة، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:50 PM

"الأرصاد" تنّبه من أتربة على عددٍ من محافظات مكة

الحالة تشمل جدة والقنفذة والليث حتى الـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وتستمر الحالة التي تشمل "محافظة جدة، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة"، حتى الساعة الثامنة مساءً.

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