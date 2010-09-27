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أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها

رئيس الوزراء الأرميني: قواتهم هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد: إن أذربيجان المجاورة، هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الدفاع الأرمينية: إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر، وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان؛ ردًّا على هذا الهجوم.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين؛ بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية "ناجورنو قرة باغ"، التي يقطنها أساسًا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.

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أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها
سبق

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد: إن أذربيجان المجاورة، هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الدفاع الأرمينية: إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر، وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان؛ ردًّا على هذا الهجوم.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين؛ بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية "ناجورنو قرة باغ"، التي يقطنها أساسًا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:57 AM

أرمينيا تُسقط طائرتي هليكوبتر و3 مسيرة: أذربيجان هاجمت بلدات متنازعًا عليها

رئيس الوزراء الأرميني: قواتهم هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد: إن أذربيجان المجاورة، هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باغ.

ووفق "رويترز" قالت وزارة الدفاع الأرمينية: إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر، وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان؛ ردًّا على هذا الهجوم.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين؛ بسبب منطقة أذربيجان الانفصالية "ناجورنو قرة باغ"، التي يقطنها أساسًا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.

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