"تقويم التعليم" تنظّم ورشة الإعداد والتهيئة لمراجعة معايير المناهج

بمشاركة 120 مشرفاً ومعلماً .. والمراجعة حسب المستويات والصفوف الدراسية

نظّمت هيئة تقويم التعليم، ممثلة ببرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم، ورشة الإعداد والتهيئة لمراجعة معايير مناهج التعليم للمشرفين والمعلمين شارك فيها (120) من المشرفين والمعلمين، إلى جانب أعضاء الفريق العلمي المرجعي وأعضاء الفرق العلمية لكتابة المعايير.

وسيسهم المشاركون في مراجعة المعايير حسب المستويات والصفوف الدراسية، وبناء الأدلة والموارد الإرشادية المصاحبة للمعايير ومقاييس التقدير، وتقديم الأمثلة والشواهد لتضمين الأبعاد المشتركة في المناهج، ومستويات التحقق لمعايير الأداء من واقع الميدان التربوي.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالبرنامج والإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم، والمنهج المعتمد على المعايير ومتطلباته، إلى جانب التعريف بمكونات الأطر التخصصية لمجالات التعلم، واستخدام نماذج المراجعة وكتابة التغذية الراجعة حول مسودات المعايير.

تأتي الورشة إيماناً من الهيئة بأن التعليم مسؤولية الجميع، واستجابة للحاجة إلى تنسيق جهود الخبراء والمختصّين والممارسين في الميدان التربوي من المشرفين والمعلمين، واتساق تلك الجهود وتكاملها، لتحقيق التطلعات والتميز على المستويات كافة من خلال تحديد ما يتوقع أن يتعلمه الطالب ويفهمه، ويستطيع أداءه في مجال التعلم المستهدف حسب المستويات والصفوف الدراسية.