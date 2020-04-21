غانا: طائرات مسيرة لتسريع فحوص فيروس كورونا وتوصيل العينات

تسجيل 834 إصابة مؤكدة ووفاة 9 أشخاص

لجأت الحكومة الغانية إلى استخدام طائرات مسيرة لتسريع إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد على نحو أسرع للسكان خارج المدن الرئيسية في البلاد.

وأفادت شركة زيبلاين ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بأن أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس، قد بدأت في الأول من شهر أبريل الجاري؛ مضيفة أن استخدام الطائرات المسيرة سيختصر وقت توصيل العينات من ساعات تحتاجها الشاحنات لقطع الطرق الريفية لجمعها من المستشفيات، إلى أقل من ساعة في بعض الحالات.

وسجلت غانا 834 إصابة مؤكدة بالفيروس وتوفي تسعة أشخاص بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالعدوى.