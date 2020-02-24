النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم خروجه من بلاده.. "كورونا" يتعقب إيرانياً سافر إلى العراق

أثارت حالته شكوكاً فأحيل إلى المستشفى

أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، اليوم (الاثنين)، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

وبينت دائرة صحة النجف في بيان أوردته "فرانس 24"، أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا.

وأضافت أنه جرى الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكًا لدى هذا الطالب فجرت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكان العراق قرر الخميس الماضي منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيًا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.

السلطات العراقية مدينة النجف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
رغم خروجه من بلاده.. "كورونا" يتعقب إيرانياً سافر إلى العراق
سبق

أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، اليوم (الاثنين)، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

وبينت دائرة صحة النجف في بيان أوردته "فرانس 24"، أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا.

وأضافت أنه جرى الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكًا لدى هذا الطالب فجرت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكان العراق قرر الخميس الماضي منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيًا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
03:51 PM

رغم خروجه من بلاده.. "كورونا" يتعقب إيرانياً سافر إلى العراق

أثارت حالته شكوكاً فأحيل إلى المستشفى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,729

أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، اليوم (الاثنين)، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

وبينت دائرة صحة النجف في بيان أوردته "فرانس 24"، أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا.

وأضافت أنه جرى الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكًا لدى هذا الطالب فجرت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكان العراق قرر الخميس الماضي منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيًا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,897

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة