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"حماطي" إلى المرتبة العاشرة بـ"واس"

صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.

وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .

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"حماطي" إلى المرتبة العاشرة بـ"واس"
سبق

صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.

وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
03:06 PM

"حماطي" إلى المرتبة العاشرة بـ"واس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.

وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .

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