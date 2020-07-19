"حماطي" إلى المرتبة العاشرة بـ"واس"

صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.
وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .
صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.
وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .
صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.
وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .
صدر قرار بترقية أحمد حماطي للمرتبة العاشرة على وظيفة كبير مراسلي الأخبار بوكالة الأنباء السعودية "واس" بجدة.
وعبر الزميل "حماطي" عن سعادته وتثمينه لدعم رئيس هيئة الوكالة وزملائه في الوكالة .