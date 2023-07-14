وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ.

بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-14 انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ. وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:18 PM

بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة يمثلون جميع الفئات العمرية من مختلف مناطق المملكة والجاليات العربية





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انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ.

وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.