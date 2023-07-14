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بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة

يمثلون جميع الفئات العمرية من مختلف مناطق المملكة والجاليات العربية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ.

وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة
سبق

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ.

وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:18 PM

بالصور.. أكثر من 100 شخص يشاركون في مارثون الجري بصيف تنومة

يمثلون جميع الفئات العمرية من مختلف مناطق المملكة والجاليات العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
153

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعالية ماراثون الجري ضمن فعاليات صيف ‫تنومة 1441هـ.

وفي التفاصيل، شارك أكثر من 100 منافس من مختلف مناطق المملكة ومن بعض الجاليات العربية لجميع الفئات العمرية، حيث انطلق السباق عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والمساند البلدي.

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