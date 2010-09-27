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بمشاركة 35 جهة.. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير

يهدف إلى التدريب لرفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية للاندماج في سوق العمل

انطلق، اليوم الأحد، ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يُقام على مدى يومين بفندق قصر أبها وذلك بحضور وكيل إمارة عسير منطقة عسير محمد بن لبدة ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الاجتماعي المهندس عبدالعزيز الكريديس إضافة إلى 35 جهة.

وتفصيلاً، يهدف الملتقى إلى إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل, وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشروعات الإنتاجية المناسبة, ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن الملتقى أقيم برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حيث يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات, ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم, وتمكين أكبر عددٍ من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل.

وأضاف "الشهراني" أنه تم خلال الملتقى عقد عدة شراكات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع غرفة أبها التجارية ومكتب أبناء وطن للتوظيف وشركة شبه الجزيرة المحدودة، بهدف زيادة فرص التوظيف والتدريب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 35 جهة.. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير
سبق

انطلق، اليوم الأحد، ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يُقام على مدى يومين بفندق قصر أبها وذلك بحضور وكيل إمارة عسير منطقة عسير محمد بن لبدة ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الاجتماعي المهندس عبدالعزيز الكريديس إضافة إلى 35 جهة.

وتفصيلاً، يهدف الملتقى إلى إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل, وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشروعات الإنتاجية المناسبة, ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن الملتقى أقيم برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حيث يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات, ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم, وتمكين أكبر عددٍ من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل.

وأضاف "الشهراني" أنه تم خلال الملتقى عقد عدة شراكات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع غرفة أبها التجارية ومكتب أبناء وطن للتوظيف وشركة شبه الجزيرة المحدودة، بهدف زيادة فرص التوظيف والتدريب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:19 PM

بمشاركة 35 جهة.. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير

يهدف إلى التدريب لرفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية للاندماج في سوق العمل

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رائد القرفي - أبها
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انطلق، اليوم الأحد، ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يُقام على مدى يومين بفندق قصر أبها وذلك بحضور وكيل إمارة عسير منطقة عسير محمد بن لبدة ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الاجتماعي المهندس عبدالعزيز الكريديس إضافة إلى 35 جهة.

وتفصيلاً، يهدف الملتقى إلى إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل, وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشروعات الإنتاجية المناسبة, ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن الملتقى أقيم برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حيث يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات, ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم, وتمكين أكبر عددٍ من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل.

وأضاف "الشهراني" أنه تم خلال الملتقى عقد عدة شراكات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع غرفة أبها التجارية ومكتب أبناء وطن للتوظيف وشركة شبه الجزيرة المحدودة، بهدف زيادة فرص التوظيف والتدريب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير.

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