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"سانت إيتيان" مهتم بـ "حمدالله" ومصدر "نصراوي": اعتدنا  تلك الأنباء قبل المباريات المهمة

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة اهتمام نادي سانت ايتيان الفرنسي بمهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله .

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "اعتدنا مثل تلك الأنباء قبل المباريات المهمة للفريق لتشتيت انتباه اللاعبين".

وتابع: "أي نادٍ من حقه الاهتمام بالتعاقد مع أي لاعب لكن الأساس هو النادي الذي يملك بطاقة اللاعب .. هل لديه نية في بيعه أم لا".

وأضاف: "أي مشجع يعلم تمامًا أن عبدالرزاق حمدالله لا يمكن الاستغناء عنه كما أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع النصر لذلك اهتمام النادي الفرنسي باللاعب هو والعدم سواء".

وكانت صحيفة فرنسية قد تحدثت عن رغبة نادي سانت ايتيان في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله مهاجم وهداف النصر التي وصفته بالقاطرة التهديفية.

هذا ويلتقي النصر مع الهلال في لقاء السحاب مساء الأربعاء المقبل علمًا بأن الهلال متصدر للمسابقة برصيد 51 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك 45 نقطة.

النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سانت إيتيان" مهتم بـ "حمدالله" ومصدر "نصراوي": اعتدنا  تلك الأنباء قبل المباريات المهمة
سبق

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة اهتمام نادي سانت ايتيان الفرنسي بمهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله .

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "اعتدنا مثل تلك الأنباء قبل المباريات المهمة للفريق لتشتيت انتباه اللاعبين".

وتابع: "أي نادٍ من حقه الاهتمام بالتعاقد مع أي لاعب لكن الأساس هو النادي الذي يملك بطاقة اللاعب .. هل لديه نية في بيعه أم لا".

وأضاف: "أي مشجع يعلم تمامًا أن عبدالرزاق حمدالله لا يمكن الاستغناء عنه كما أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع النصر لذلك اهتمام النادي الفرنسي باللاعب هو والعدم سواء".

وكانت صحيفة فرنسية قد تحدثت عن رغبة نادي سانت ايتيان في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله مهاجم وهداف النصر التي وصفته بالقاطرة التهديفية.

هذا ويلتقي النصر مع الهلال في لقاء السحاب مساء الأربعاء المقبل علمًا بأن الهلال متصدر للمسابقة برصيد 51 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك 45 نقطة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:36 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:22 AM

"سانت إيتيان" مهتم بـ "حمدالله" ومصدر "نصراوي": اعتدنا  تلك الأنباء قبل المباريات المهمة

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
2,100

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر حقيقة اهتمام نادي سانت ايتيان الفرنسي بمهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله .

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "اعتدنا مثل تلك الأنباء قبل المباريات المهمة للفريق لتشتيت انتباه اللاعبين".

وتابع: "أي نادٍ من حقه الاهتمام بالتعاقد مع أي لاعب لكن الأساس هو النادي الذي يملك بطاقة اللاعب .. هل لديه نية في بيعه أم لا".

وأضاف: "أي مشجع يعلم تمامًا أن عبدالرزاق حمدالله لا يمكن الاستغناء عنه كما أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع النصر لذلك اهتمام النادي الفرنسي باللاعب هو والعدم سواء".

وكانت صحيفة فرنسية قد تحدثت عن رغبة نادي سانت ايتيان في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله مهاجم وهداف النصر التي وصفته بالقاطرة التهديفية.

هذا ويلتقي النصر مع الهلال في لقاء السحاب مساء الأربعاء المقبل علمًا بأن الهلال متصدر للمسابقة برصيد 51 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك 45 نقطة.

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