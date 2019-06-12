النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق مبادرة "نِسَب التمريض" لتحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني

على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة

تم إطلاق مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض بتعاون مشترك مثمر، بين المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني.

يأتي ذلك سعيًا نحو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النِسَب على السلامة لدى كل الأطراف.

وقال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي، إن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفًا وطنيًا رئيسًا في المملكة والعالم أجمع.

وأضاف: نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث إنه كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.

وتابع: مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، عبر التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل في هذه المبادرة بهدف وطني نبيل، واليوم نجني ثماره ولله الحمد بعد أن تم إطلاق المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يُذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، ويقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.

ومن خلال مبادرة (نِسَب التمريض) لسلامة المريض، تم التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المرجع الوطني لتنظيم ومتابعة الممارسين الصحيين وتطويرهم بما في ذلك العاملون في مهنة التمريض، إضافة إلى الجمعية السعودية للتمريض المهني التي تعد المصدر العلمي لمهنة التمريض في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق مبادرة "نِسَب التمريض" لتحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني
سبق

تم إطلاق مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض بتعاون مشترك مثمر، بين المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني.

يأتي ذلك سعيًا نحو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النِسَب على السلامة لدى كل الأطراف.

وقال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي، إن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفًا وطنيًا رئيسًا في المملكة والعالم أجمع.

وأضاف: نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث إنه كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.

وتابع: مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، عبر التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل في هذه المبادرة بهدف وطني نبيل، واليوم نجني ثماره ولله الحمد بعد أن تم إطلاق المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يُذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، ويقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.

ومن خلال مبادرة (نِسَب التمريض) لسلامة المريض، تم التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المرجع الوطني لتنظيم ومتابعة الممارسين الصحيين وتطويرهم بما في ذلك العاملون في مهنة التمريض، إضافة إلى الجمعية السعودية للتمريض المهني التي تعد المصدر العلمي لمهنة التمريض في المملكة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:33 PM

إطلاق مبادرة "نِسَب التمريض" لتحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني

على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
169

تم إطلاق مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض بتعاون مشترك مثمر، بين المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني.

يأتي ذلك سعيًا نحو تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النِسَب على السلامة لدى كل الأطراف.

وقال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي، إن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفًا وطنيًا رئيسًا في المملكة والعالم أجمع.

وأضاف: نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث إنه كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.

وتابع: مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، عبر التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل في هذه المبادرة بهدف وطني نبيل، واليوم نجني ثماره ولله الحمد بعد أن تم إطلاق المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يُذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، ويقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.

ومن خلال مبادرة (نِسَب التمريض) لسلامة المريض، تم التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المرجع الوطني لتنظيم ومتابعة الممارسين الصحيين وتطويرهم بما في ذلك العاملون في مهنة التمريض، إضافة إلى الجمعية السعودية للتمريض المهني التي تعد المصدر العلمي لمهنة التمريض في المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,628
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,472
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,424
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,247

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة