"موارد الرياض" تحرر 2800 مخالفة وإنذار خلال 3 أسابيع
نفذت 16365 جولة على المنشآت التجارية بمنطقة الرياض
تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أسابيع الماضية من تنفيذ (16365) زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها تم خلالها ضبط أكثر من 2800 إنذار ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وتفصيلاً، أوضح فرع الوزارة أن هذه الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.
"موارد الرياض" تحرر 2800 مخالفة وإنذار خلال 3 أسابيع
فهد الغبيويسبق2020-12-22
تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أسابيع الماضية من تنفيذ (16365) زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها تم خلالها ضبط أكثر من 2800 إنذار ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وتفصيلاً، أوضح فرع الوزارة أن هذه الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:14 PM
"موارد الرياض" تحرر 2800 مخالفة وإنذار خلال 3 أسابيع
نفذت 16365 جولة على المنشآت التجارية بمنطقة الرياض
تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أسابيع الماضية من تنفيذ (16365) زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها تم خلالها ضبط أكثر من 2800 إنذار ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وتفصيلاً، أوضح فرع الوزارة أن هذه الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.