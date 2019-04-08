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شاهد.. موجة غبار ورياح شديدة تقتلع مظلات وأشجارًا بالأفلاج

اقتلعت نخلة وتسببت في إيقاف الحركة المرورية وانعدام الرؤية

تعرَّضت مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج مساء أمس الأحد لموجة غبار كثيف مصحوبة برياح شديدة، تسببت في اقتلاع أشجار ومظلات "هناقر"، وتوقفت معها حركة السير بالطرقات العامة.

وتفصيلاً، تسببت الرياح الشديدة التي صاحبت موجة الغبار في سقوط إحدى الأشجار على مركبة حديثة مخلفة لها بعض التلفيات، فيما تطايرت مظلات من أحد المباني الحكومية، وتسببت كذلك قوة الرياح إلى اقتلاع إحدى النخيل بطرقات المحافظة، فيما توقفت الحركة المروية، وانعدمت الرؤية الأفقية.

وواصلت بلدية المحافظة مجهوداتها بإزالة بعض ما خلفته الرياح الشديدة من اقتلاع مظلات ونخيل وأشجار، ورفعها من الطرقات العامة حتى لا تتأثر حركة المرور.

وعقب تلك الموجة هطلت أمطار خفيفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لهطول مزيد من الأمطار.

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شاهد.. موجة غبار ورياح شديدة تقتلع مظلات وأشجارًا بالأفلاج
سبق

تعرَّضت مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج مساء أمس الأحد لموجة غبار كثيف مصحوبة برياح شديدة، تسببت في اقتلاع أشجار ومظلات "هناقر"، وتوقفت معها حركة السير بالطرقات العامة.

وتفصيلاً، تسببت الرياح الشديدة التي صاحبت موجة الغبار في سقوط إحدى الأشجار على مركبة حديثة مخلفة لها بعض التلفيات، فيما تطايرت مظلات من أحد المباني الحكومية، وتسببت كذلك قوة الرياح إلى اقتلاع إحدى النخيل بطرقات المحافظة، فيما توقفت الحركة المروية، وانعدمت الرؤية الأفقية.

وواصلت بلدية المحافظة مجهوداتها بإزالة بعض ما خلفته الرياح الشديدة من اقتلاع مظلات ونخيل وأشجار، ورفعها من الطرقات العامة حتى لا تتأثر حركة المرور.

وعقب تلك الموجة هطلت أمطار خفيفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لهطول مزيد من الأمطار.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:17 AM

شاهد.. موجة غبار ورياح شديدة تقتلع مظلات وأشجارًا بالأفلاج

اقتلعت نخلة وتسببت في إيقاف الحركة المرورية وانعدام الرؤية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,672

تعرَّضت مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج مساء أمس الأحد لموجة غبار كثيف مصحوبة برياح شديدة، تسببت في اقتلاع أشجار ومظلات "هناقر"، وتوقفت معها حركة السير بالطرقات العامة.

وتفصيلاً، تسببت الرياح الشديدة التي صاحبت موجة الغبار في سقوط إحدى الأشجار على مركبة حديثة مخلفة لها بعض التلفيات، فيما تطايرت مظلات من أحد المباني الحكومية، وتسببت كذلك قوة الرياح إلى اقتلاع إحدى النخيل بطرقات المحافظة، فيما توقفت الحركة المروية، وانعدمت الرؤية الأفقية.

وواصلت بلدية المحافظة مجهوداتها بإزالة بعض ما خلفته الرياح الشديدة من اقتلاع مظلات ونخيل وأشجار، ورفعها من الطرقات العامة حتى لا تتأثر حركة المرور.

وعقب تلك الموجة هطلت أمطار خفيفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لهطول مزيد من الأمطار.

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