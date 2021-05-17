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"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.

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"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا
سبق

احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:19 AM

"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.

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