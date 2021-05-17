احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.
"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.
"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا
احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.
"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.
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"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-17
احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:19 AM
"عبدالخالق خواجي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا
احتفل الشاب "عبدالخالق بن حسين أحمد خواجي" بعقد قرانه بمحافظة صبيا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.
"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للعروسَين داعية الله لهما بالتوفيق في حياتهما المقبلة.
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