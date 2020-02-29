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"الانضباط" تغرّم "القاسم" و"الاتحاد" و"الفتح"

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد القاسم رئيس نادي التعاون مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب إدلائه بتصريح تضمّن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة التلفزيونية بعد مواجهة فريقه أمام الرائد.

كما غرّمت اللجنة فريق الاتحاد مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد 18 أداة باتجاه أرض الملعب في مباراة الهلال.

وإلزمت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال؛ لتأخر دخول حارس فريق نادي الفتح إلى أرض الملعب أمام الأهلي، مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني دقيقة وأربعين ثانية.

لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" تغرّم "القاسم" و"الاتحاد" و"الفتح"
سبق

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد القاسم رئيس نادي التعاون مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب إدلائه بتصريح تضمّن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة التلفزيونية بعد مواجهة فريقه أمام الرائد.

كما غرّمت اللجنة فريق الاتحاد مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد 18 أداة باتجاه أرض الملعب في مباراة الهلال.

وإلزمت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال؛ لتأخر دخول حارس فريق نادي الفتح إلى أرض الملعب أمام الأهلي، مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني دقيقة وأربعين ثانية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
04:33 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:47 PM

"الانضباط" تغرّم "القاسم" و"الاتحاد" و"الفتح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,217

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد القاسم رئيس نادي التعاون مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب إدلائه بتصريح تضمّن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة التلفزيونية بعد مواجهة فريقه أمام الرائد.

كما غرّمت اللجنة فريق الاتحاد مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد 18 أداة باتجاه أرض الملعب في مباراة الهلال.

وإلزمت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال؛ لتأخر دخول حارس فريق نادي الفتح إلى أرض الملعب أمام الأهلي، مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني دقيقة وأربعين ثانية.

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