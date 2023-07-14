"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237803 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 177560 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 57960، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2230 .