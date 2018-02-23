الشيخ المنيع: خبر إجازتي رضاع الكبير كاذب ومفترى عليّ به .. حسبي الله على مَن نشره

نفى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ عضو هيئة كِبار العلماء ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجازته رضاعة الكبير.

وقال: اطلعت على ما نُشر في "تويتر"، بأن المنيع؛ يجيز رضاع الكبير، وهذا الخبر خبر كاذب مفترى عليّ به؛ حسبي الله على مَن أعدّه ونشره".

وأضاف: "الذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية، أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا تنتشر به الحرمة؛ لأن من شرط الرضاع الناشر للحرمة أن يكون في الحولين، وأن يبلغ خمس رضعات فأكثر، وهذا هو الذي أعتقده وأفتي به، وحسبي الله على الكَذبة المفترين، والله المستعان".