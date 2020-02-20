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مرتادو طريق الهدا الطائف يطالبون الجهات المعنية بإبلاغهم حال إغلاقه

بعدما تفاجأوا بإغلاقه عند نقطة الخواجات بدعوى مشروع تحسيني يستمرعدة أيام

طالب مرتادو طريق الهدا الطائف الجهات ذات العلاقة استخدام وسائل الإعلام ومواقعها على الشبكة العنكبوتية في حال وجود إغلاق للطريق، وذلك بإبلاغهم عبر هذه القنوات، وذلك قبل أن يقطعوا الطريق ويجدونه مغلقًا أمامهم .

وكان عدد من مرتادي طريق مكة الطائف الكر تفاجأوا بإغلاق الطريق أمامهم وتحديدًا من نقطة الخواجات اليوم بدعوى مشروع تحسيني للطريق قد يستمر لعدة أيام .

وقال المواطن فهد الحارثي: "تفاجأت أنا وعدد من قائدي المركبات بإعادتنا من نقطة كبري الخواجات أثناء توجهنا اليوم إلى الهدا وأن الطريق مغلق أمامنا وعلينا التوجه للطائف عن طريق السيل لوجود مشروع تحسيني قد يستمر لعدة أيام".

وأضاف: وبعدما سلكنا طريق السيل أجرينا اتصالاً بمركز العمليات الموحدة 911 قرابة 11 صباحًا والذي أفادنا أن الطريق قد أصبح سالكًا ويمكننا استخدامه وهو ما كلفنا وقتًا ومسافة أطول بعد أن سلكنا طريق السيل.

وطالب الحارثي إدارة الطرق والجهات ذات العلاقة استخدام لوحات إلكترونية ومواقع التواصل في حال وجود مثل هذه المشاريع وبالذات في أيام إجازة الأسبوع والتي تشهد كثافة على مثل هذه الطرق.

طريق الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرتادو طريق الهدا الطائف يطالبون الجهات المعنية بإبلاغهم حال إغلاقه
سبق

طالب مرتادو طريق الهدا الطائف الجهات ذات العلاقة استخدام وسائل الإعلام ومواقعها على الشبكة العنكبوتية في حال وجود إغلاق للطريق، وذلك بإبلاغهم عبر هذه القنوات، وذلك قبل أن يقطعوا الطريق ويجدونه مغلقًا أمامهم .

وكان عدد من مرتادي طريق مكة الطائف الكر تفاجأوا بإغلاق الطريق أمامهم وتحديدًا من نقطة الخواجات اليوم بدعوى مشروع تحسيني للطريق قد يستمر لعدة أيام .

وقال المواطن فهد الحارثي: "تفاجأت أنا وعدد من قائدي المركبات بإعادتنا من نقطة كبري الخواجات أثناء توجهنا اليوم إلى الهدا وأن الطريق مغلق أمامنا وعلينا التوجه للطائف عن طريق السيل لوجود مشروع تحسيني قد يستمر لعدة أيام".

وأضاف: وبعدما سلكنا طريق السيل أجرينا اتصالاً بمركز العمليات الموحدة 911 قرابة 11 صباحًا والذي أفادنا أن الطريق قد أصبح سالكًا ويمكننا استخدامه وهو ما كلفنا وقتًا ومسافة أطول بعد أن سلكنا طريق السيل.

وطالب الحارثي إدارة الطرق والجهات ذات العلاقة استخدام لوحات إلكترونية ومواقع التواصل في حال وجود مثل هذه المشاريع وبالذات في أيام إجازة الأسبوع والتي تشهد كثافة على مثل هذه الطرق.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:01 PM

مرتادو طريق الهدا الطائف يطالبون الجهات المعنية بإبلاغهم حال إغلاقه

بعدما تفاجأوا بإغلاقه عند نقطة الخواجات بدعوى مشروع تحسيني يستمرعدة أيام

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
782

طالب مرتادو طريق الهدا الطائف الجهات ذات العلاقة استخدام وسائل الإعلام ومواقعها على الشبكة العنكبوتية في حال وجود إغلاق للطريق، وذلك بإبلاغهم عبر هذه القنوات، وذلك قبل أن يقطعوا الطريق ويجدونه مغلقًا أمامهم .

وكان عدد من مرتادي طريق مكة الطائف الكر تفاجأوا بإغلاق الطريق أمامهم وتحديدًا من نقطة الخواجات اليوم بدعوى مشروع تحسيني للطريق قد يستمر لعدة أيام .

وقال المواطن فهد الحارثي: "تفاجأت أنا وعدد من قائدي المركبات بإعادتنا من نقطة كبري الخواجات أثناء توجهنا اليوم إلى الهدا وأن الطريق مغلق أمامنا وعلينا التوجه للطائف عن طريق السيل لوجود مشروع تحسيني قد يستمر لعدة أيام".

وأضاف: وبعدما سلكنا طريق السيل أجرينا اتصالاً بمركز العمليات الموحدة 911 قرابة 11 صباحًا والذي أفادنا أن الطريق قد أصبح سالكًا ويمكننا استخدامه وهو ما كلفنا وقتًا ومسافة أطول بعد أن سلكنا طريق السيل.

وطالب الحارثي إدارة الطرق والجهات ذات العلاقة استخدام لوحات إلكترونية ومواقع التواصل في حال وجود مثل هذه المشاريع وبالذات في أيام إجازة الأسبوع والتي تشهد كثافة على مثل هذه الطرق.

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