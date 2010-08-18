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"صحة الشرقية" تنفذ 1010 جولات رقابية على مساكن العمال للتأكد من احترازات كورونا

أكدت مواصلتها للجولات الرقابية بالمنطقة حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع

نفّذت صحة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 1010 جولات رقابية على مساكن العمال؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من توفر نقاط فرز، وعدم وجود تكدس، وتطبيق التباعد المكاني.

وتُواصل الجهات الصحية الرقابية بالمنطقة جولاتها الرقابية والتفقدية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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"صحة الشرقية" تنفذ 1010 جولات رقابية على مساكن العمال للتأكد من احترازات كورونا
سبق

نفّذت صحة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 1010 جولات رقابية على مساكن العمال؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من توفر نقاط فرز، وعدم وجود تكدس، وتطبيق التباعد المكاني.

وتُواصل الجهات الصحية الرقابية بالمنطقة جولاتها الرقابية والتفقدية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:28 PM

"صحة الشرقية" تنفذ 1010 جولات رقابية على مساكن العمال للتأكد من احترازات كورونا

أكدت مواصلتها للجولات الرقابية بالمنطقة حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت صحة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 1010 جولات رقابية على مساكن العمال؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من توفر نقاط فرز، وعدم وجود تكدس، وتطبيق التباعد المكاني.

وتُواصل الجهات الصحية الرقابية بالمنطقة جولاتها الرقابية والتفقدية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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