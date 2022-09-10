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فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

بعد أطول دوري في تاريخ الرياضة.. ضم اللقب الـ16 لكأس آسيا وكسر الأرقام

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).

وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.

ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)
سبق

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).

وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.

ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:29 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:54 AM

فخامة زعيم .. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

بعد أطول دوري في تاريخ الرياضة.. ضم اللقب الـ16 لكأس آسيا وكسر الأرقام

A A A
أحمد سرور - الرياض
21
4,943

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة السعودية (سنة و3 أسابيع).

وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

في الشوط الأول حضر الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.

ومع مطلع الشوط الثاني عدّل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".

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