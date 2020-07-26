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"أمانة مكة" تُزيل حظائر المواشي العشوائية بوادي جليل

حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية؛ حملة لإزالة حظائر المواشي العشوائية في وادي جليل بمكة المكرمة، أسفرت عن مصادرة المواشي وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح.

وشكلت أمانة العاصمة المقدسة، عددًا من اللجان والفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ عمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية، وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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"أمانة مكة" تُزيل حظائر المواشي العشوائية بوادي جليل
سبق

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية؛ حملة لإزالة حظائر المواشي العشوائية في وادي جليل بمكة المكرمة، أسفرت عن مصادرة المواشي وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح.

وشكلت أمانة العاصمة المقدسة، عددًا من اللجان والفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ عمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية، وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:39 PM

"أمانة مكة" تُزيل حظائر المواشي العشوائية بوادي جليل

حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية؛ حملة لإزالة حظائر المواشي العشوائية في وادي جليل بمكة المكرمة، أسفرت عن مصادرة المواشي وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح.

وشكلت أمانة العاصمة المقدسة، عددًا من اللجان والفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ عمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها، وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية، وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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