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ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35"

البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35".

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35"
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35".

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:00 PM

ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35"

البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35".

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

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