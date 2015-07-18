وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35".

ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-17 أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35". وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".



17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 11:00 PM

ردًّا على شرائها "إس 400".. واشنطن تحرم تركيا من المقاتِلة "إف 35" البيت الأبيض اتَّهم المنظومة الروسية بالتجسُّس





A A A





10 مشاركة

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن قرار تركيا شراءَ نظام الدفاع الصاروخي "إس 400" يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف35".

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز": "الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات، سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

