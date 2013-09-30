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ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام

قالت: سنقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات الصحية؛ في إطار جهود منع تفشي كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الـ16: إن "القيود ستفرض تجنبًا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد بأي ثمن، والحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

وأضافت: "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد؛ لكننا نعلم أن أوقاتًا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وتابعت: "استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدًّا لحضور الحفلات الخاصة بمعدل 25 شخصًا والحفلات العامة 50 شخصًا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصًا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام".

وأضافت: "في حال وصل المعدل إلى 50 شخصًا لكل 100 ألف، ستقيد الاحتفالات الخاصة بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصًا في الحفلات العامة".

ووفق "روسيا اليوم"، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7% في الربع الثاني مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيًّا حتى الآن خلال الجائحة؛ لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميًّا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وسجلت ألمانيا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى 287421 إصابة، بينها 9471 وفاة؛ وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية.

فيروس كورونا الجديد أنغيلا ميركل

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام
سبق

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات الصحية؛ في إطار جهود منع تفشي كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الـ16: إن "القيود ستفرض تجنبًا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد بأي ثمن، والحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

وأضافت: "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد؛ لكننا نعلم أن أوقاتًا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وتابعت: "استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدًّا لحضور الحفلات الخاصة بمعدل 25 شخصًا والحفلات العامة 50 شخصًا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصًا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام".

وأضافت: "في حال وصل المعدل إلى 50 شخصًا لكل 100 ألف، ستقيد الاحتفالات الخاصة بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصًا في الحفلات العامة".

ووفق "روسيا اليوم"، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7% في الربع الثاني مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيًّا حتى الآن خلال الجائحة؛ لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميًّا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وسجلت ألمانيا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى 287421 إصابة، بينها 9471 وفاة؛ وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:47 AM

ميركل: ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا بلا عزل عام

قالت: سنقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستقيد التجمعات وتفرض غرامات على من يستهين بالتعليمات الصحية؛ في إطار جهود منع تفشي كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الـ16: إن "القيود ستفرض تجنبًا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد بأي ثمن، والحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".

وأضافت: "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد؛ لكننا نعلم أن أوقاتًا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وتابعت: "استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدًّا لحضور الحفلات الخاصة بمعدل 25 شخصًا والحفلات العامة 50 شخصًا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصًا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام".

وأضافت: "في حال وصل المعدل إلى 50 شخصًا لكل 100 ألف، ستقيد الاحتفالات الخاصة بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصًا في الحفلات العامة".

ووفق "روسيا اليوم"، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7% في الربع الثاني مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيًّا حتى الآن خلال الجائحة؛ لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميًّا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وسجلت ألمانيا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى 287421 إصابة، بينها 9471 وفاة؛ وفقًا لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية.

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