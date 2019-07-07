انزلقت سيارتهما.. وفاة سائح سعودي ونجاة السائق في كشمير

مصدر أمني: يتم إنهاء الإجراءات لترحيل الجثمان للمملكة

تُوفي سائح سعودي، وأُصيب سائق كشميري، بعد أن تعرضت مركبة يستقلانها لحادث، وقع في منطقة لاريبورا في باهالغام، وهي منطقة سياحية شهيرة في منطقة جنوب كشمير.

وقالت تقارير كشميرية إن السيارة انزلقت عن الطريق، وتحطمت في منطقة لاريبورا أثناء عودتهما من ملعب جولف قريب من موقع الحادث يوم أمس الجمعة.

وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابَين على الفور إلى المستشفى، وتُوفي السائح السعودي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه. مشيرًا إلى أنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لترحيل جثمان السائح إلى السعودية.