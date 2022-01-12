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"حوراء" و"صبا" تنمية الأفلاج يقدمان مجموعة من البرامج خلال 2021

لتأهيل الفتيات لسوق العمل في "الموشن جرافيك وتصميم الأزياء"

قدم القسم النسائي في نادي حوراء، وفريق صبا النسائي التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج، خلال العام 2021، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية والمبادرات الاجتماعية.

ونفذ نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 2220 فتاة تم تدريبهن على دورات مهنية تؤهل الفتيات لسوق العمل؛ تتمثل في"الموشن جرافيك وتصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة البخور والقهوة والبهارات ودراسة الجدوى وتسويق المشروعات والطباعة على الشموع".

كما أنهى نادي حوراء النسائي، مؤخرًا، برنامج كوادر لتأهيل الفتيات الجامعيات على مهارات القيادة وتطوير الذات، اشتمل على دورات تدريبية وزيارات إثرائية واستضافة ورش عمل.

بالإضافة للملتقيات الاجتماعية والمبادرات التي يطلقها النادي على مدار العام.

كما قدم فريق صبا النسائي التطوعي خلال العام 2021، ست مبادرات تطوعية واجتماعية، و27 برنامجًا تدريبيًا للنساء بالمجتمع.

وأصدر الفريق 11 إصدارًا من مجلته الشهرية الإلكترونية، بالإضافة لمجموعة من المسابقات الثقافية والبرامج المجتمعية والمشاركة في الأيام العالمية؛ حيث بلغ عدد المستفيدات من برامجه نحو ألفي سيدة وفتاة.

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"حوراء" و"صبا" تنمية الأفلاج يقدمان مجموعة من البرامج خلال 2021
سبق

قدم القسم النسائي في نادي حوراء، وفريق صبا النسائي التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج، خلال العام 2021، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية والمبادرات الاجتماعية.

ونفذ نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 2220 فتاة تم تدريبهن على دورات مهنية تؤهل الفتيات لسوق العمل؛ تتمثل في"الموشن جرافيك وتصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة البخور والقهوة والبهارات ودراسة الجدوى وتسويق المشروعات والطباعة على الشموع".

كما أنهى نادي حوراء النسائي، مؤخرًا، برنامج كوادر لتأهيل الفتيات الجامعيات على مهارات القيادة وتطوير الذات، اشتمل على دورات تدريبية وزيارات إثرائية واستضافة ورش عمل.

بالإضافة للملتقيات الاجتماعية والمبادرات التي يطلقها النادي على مدار العام.

كما قدم فريق صبا النسائي التطوعي خلال العام 2021، ست مبادرات تطوعية واجتماعية، و27 برنامجًا تدريبيًا للنساء بالمجتمع.

وأصدر الفريق 11 إصدارًا من مجلته الشهرية الإلكترونية، بالإضافة لمجموعة من المسابقات الثقافية والبرامج المجتمعية والمشاركة في الأيام العالمية؛ حيث بلغ عدد المستفيدات من برامجه نحو ألفي سيدة وفتاة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:00 PM

"حوراء" و"صبا" تنمية الأفلاج يقدمان مجموعة من البرامج خلال 2021

لتأهيل الفتيات لسوق العمل في "الموشن جرافيك وتصميم الأزياء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قدم القسم النسائي في نادي حوراء، وفريق صبا النسائي التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج، خلال العام 2021، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية والمبادرات الاجتماعية.

ونفذ نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 2220 فتاة تم تدريبهن على دورات مهنية تؤهل الفتيات لسوق العمل؛ تتمثل في"الموشن جرافيك وتصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة البخور والقهوة والبهارات ودراسة الجدوى وتسويق المشروعات والطباعة على الشموع".

كما أنهى نادي حوراء النسائي، مؤخرًا، برنامج كوادر لتأهيل الفتيات الجامعيات على مهارات القيادة وتطوير الذات، اشتمل على دورات تدريبية وزيارات إثرائية واستضافة ورش عمل.

بالإضافة للملتقيات الاجتماعية والمبادرات التي يطلقها النادي على مدار العام.

كما قدم فريق صبا النسائي التطوعي خلال العام 2021، ست مبادرات تطوعية واجتماعية، و27 برنامجًا تدريبيًا للنساء بالمجتمع.

وأصدر الفريق 11 إصدارًا من مجلته الشهرية الإلكترونية، بالإضافة لمجموعة من المسابقات الثقافية والبرامج المجتمعية والمشاركة في الأيام العالمية؛ حيث بلغ عدد المستفيدات من برامجه نحو ألفي سيدة وفتاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,428
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,660

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