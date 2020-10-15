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كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها "دوريًّا"

في افتتاح دوري المحترفين لكرة القدم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته تحت قيادة المدرب نيـدرو كايشينيا، وذلـك تأهبًا للقاء فريق أبها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين لياقية خفيفة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض التمارين الترفيهية عن طريق لعب كرة الطاولة بالأرجل.

وطبق اللاعبون الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها المدرب بتقسيمة تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المبـاراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها، قبل أن تختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها "دوريًّا"
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته تحت قيادة المدرب نيـدرو كايشينيا، وذلـك تأهبًا للقاء فريق أبها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين لياقية خفيفة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض التمارين الترفيهية عن طريق لعب كرة الطاولة بالأرجل.

وطبق اللاعبون الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها المدرب بتقسيمة تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المبـاراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها، قبل أن تختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:02 PM

كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها "دوريًّا"

في افتتاح دوري المحترفين لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته تحت قيادة المدرب نيـدرو كايشينيا، وذلـك تأهبًا للقاء فريق أبها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين لياقية خفيفة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض التمارين الترفيهية عن طريق لعب كرة الطاولة بالأرجل.

وطبق اللاعبون الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها المدرب بتقسيمة تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المبـاراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها، قبل أن تختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

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