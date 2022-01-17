غدًا.. "أخضر المبارزة" يشارك في بطولة العالم بالبحرين
يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) للمبارزة، في سلاح "الأيبيه" التي ستنطلق غدًا السبت في مملكة البحرين في نسختها الثالثة، ويمثل المنتخب السعودي سبعة لاعبين، وهم: حسن الحجيري، وعمر العكاس، وعبدالله البنعلي، وأحمد الدربي، ونواف الخالدي، وعبدالكريم الحليفي، وحسين الطويل.. فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.
غدًا.. "أخضر المبارزة" يشارك في بطولة العالم بالبحرين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-17
يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) للمبارزة، في سلاح "الأيبيه" التي ستنطلق غدًا السبت في مملكة البحرين في نسختها الثالثة، ويمثل المنتخب السعودي سبعة لاعبين، وهم: حسن الحجيري، وعمر العكاس، وعبدالله البنعلي، وأحمد الدربي، ونواف الخالدي، وعبدالكريم الحليفي، وحسين الطويل.. فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.
يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) للمبارزة، في سلاح "الأيبيه" التي ستنطلق غدًا السبت في مملكة البحرين في نسختها الثالثة، ويمثل المنتخب السعودي سبعة لاعبين، وهم: حسن الحجيري، وعمر العكاس، وعبدالله البنعلي، وأحمد الدربي، ونواف الخالدي، وعبدالكريم الحليفي، وحسين الطويل.. فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.