اختبأ داخل الأوراق .. ثعبان يُثير الرعب في مدرسة بنات بعسير

المبنى يقع في منطقة زراعية بالمجاردة تكثر فيها الأشجار والنباتات

أثار ثعبان سام، أمس الثلاثاء، الرعب بين صفوف المعلمات والإداريات في إحدى مدارس البنات بالمجاردة، وذلك بعد أن فُوجئت إحدى الإداريات بوجوده بين الأوراق داخل المكتب.

تفصيلاً، فُوجئت إحدى إداريات مدرسة بنات الظهرة الابتدائية بالثعبان داخل مكتبها، أمس الثلاثاء، فتم استدعاء حارس المدرسة الذي استطاع قتل الثعبان السام فوراً.

وتقع المدرسة في منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار والنباتات؛ ما يجعلها ملاذاً للأفاعي، كما أن عدم وجود مكافحة ورش للموقع من الجهات البلدية أو الزراعة والبيئة زاد من انتشار الحشرات والقوارض.