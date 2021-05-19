النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل

بمقرها الرئيس بالسيح وفي الكليات والفروع في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتَي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من: الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ، الموافق 4 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ، الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب:

www.rbu-admit.edu.sa، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الإثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ، الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات: www.rgu-admit.edu.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل
سبق

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتَي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من: الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ، الموافق 4 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ، الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب:

www.rbu-admit.edu.sa، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الإثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ، الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات: www.rgu-admit.edu.sa .

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
11:07 AM

جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل

بمقرها الرئيس بالسيح وفي الكليات والفروع في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
81

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتَي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من: الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ، الموافق 4 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ، الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب:

www.rbu-admit.edu.sa، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الإثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ، الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات: www.rgu-admit.edu.sa .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,892
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,608
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة