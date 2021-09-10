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بعد شد وجذب.. تراكتور يحدد موقفه النهائي من مواجهة النصر

أعلن نادي تراكتور الإيراني، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى قطر لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، أمام النصر السعودي، بعدما كان قد طالب بتأجيلها.

وكان قد أعلن النادي الإيراني في وقت سابق أنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة النصر، بسبب ما وصفه بالظروف القهرية التي يعاني منها الفريق، حيث يعيش الفريق فترة صعبة بسبب غيابات اللاعبين لمختلف الظروف، بالإضافة إلى أن هناك أزمة مالية يمر بها النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "رفض الاتحاد الآسيوي طلب النادي تسجيل 5 لاعبين جدد في قائمة الفريق، بدلاً من المصابين".

وتابع: "وبناءً على ذلك، سيسافر نادي تراكتور إلى قطر بـ16 لاعبًا لمواجهة فريق النصر السعودي".

يشار إلى أن تراكتور الذي سيلتقي النصر مساء الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان قد عين المدرب فيروز كريمي صباح اليوم، بعد استقالة المدرب فراز كمالوند بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد شد وجذب.. تراكتور يحدد موقفه النهائي من مواجهة النصر
سبق

أعلن نادي تراكتور الإيراني، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى قطر لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، أمام النصر السعودي، بعدما كان قد طالب بتأجيلها.

وكان قد أعلن النادي الإيراني في وقت سابق أنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة النصر، بسبب ما وصفه بالظروف القهرية التي يعاني منها الفريق، حيث يعيش الفريق فترة صعبة بسبب غيابات اللاعبين لمختلف الظروف، بالإضافة إلى أن هناك أزمة مالية يمر بها النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "رفض الاتحاد الآسيوي طلب النادي تسجيل 5 لاعبين جدد في قائمة الفريق، بدلاً من المصابين".

وتابع: "وبناءً على ذلك، سيسافر نادي تراكتور إلى قطر بـ16 لاعبًا لمواجهة فريق النصر السعودي".

يشار إلى أن تراكتور الذي سيلتقي النصر مساء الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان قد عين المدرب فيروز كريمي صباح اليوم، بعد استقالة المدرب فراز كمالوند بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها النادي.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
05:09 PM

بعد شد وجذب.. تراكتور يحدد موقفه النهائي من مواجهة النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي تراكتور الإيراني، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى قطر لخوض منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، أمام النصر السعودي، بعدما كان قد طالب بتأجيلها.

وكان قد أعلن النادي الإيراني في وقت سابق أنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة النصر، بسبب ما وصفه بالظروف القهرية التي يعاني منها الفريق، حيث يعيش الفريق فترة صعبة بسبب غيابات اللاعبين لمختلف الظروف، بالإضافة إلى أن هناك أزمة مالية يمر بها النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "رفض الاتحاد الآسيوي طلب النادي تسجيل 5 لاعبين جدد في قائمة الفريق، بدلاً من المصابين".

وتابع: "وبناءً على ذلك، سيسافر نادي تراكتور إلى قطر بـ16 لاعبًا لمواجهة فريق النصر السعودي".

يشار إلى أن تراكتور الذي سيلتقي النصر مساء الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان قد عين المدرب فيروز كريمي صباح اليوم، بعد استقالة المدرب فراز كمالوند بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها النادي.

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