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"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

أغلق في يناير الماضي بعد الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ من قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، إجبار منصة "تويتر" على إعادة حسابه الذي أُغلق في الثامن من يناير الماضي.

وقدّم ترامب طلباً لإصدار أمر قضائي أولي ضد شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

وأشار ترامب؛ إلى أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي كانوا وراء الضغط على "تويتر" لإغلاق حسابه الذي كان يضم عشرات الملايين من المتابعين.

وكانت شركة تويتر من بين عدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي حظرت حسابات ترامب من تطبيقاتها بعد الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

وقال محامي ترامب إن موقع تويتر "يمارس درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، وهي غير مسبوقة تاريخياً، وخطيرة للغاية على الحرية الديمقراطية.

وأشار إلى أن "تويتر" سمح لـ "طالبان" بالتغريد بشكل متكرّر عن انتصاراتها العسكرية في أفغانستان، لكنه فرض رقابة على ترامب؛ خلال فترة رئاسته من خلال وصف منشوراته، بأنها "معلومات مضللة" أو الإشارة إلى أنها خالفت قواعد الشركة.

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"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي
سبق

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ من قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، إجبار منصة "تويتر" على إعادة حسابه الذي أُغلق في الثامن من يناير الماضي.

وقدّم ترامب طلباً لإصدار أمر قضائي أولي ضد شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

وأشار ترامب؛ إلى أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي كانوا وراء الضغط على "تويتر" لإغلاق حسابه الذي كان يضم عشرات الملايين من المتابعين.

وكانت شركة تويتر من بين عدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي حظرت حسابات ترامب من تطبيقاتها بعد الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

وقال محامي ترامب إن موقع تويتر "يمارس درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، وهي غير مسبوقة تاريخياً، وخطيرة للغاية على الحرية الديمقراطية.

وأشار إلى أن "تويتر" سمح لـ "طالبان" بالتغريد بشكل متكرّر عن انتصاراتها العسكرية في أفغانستان، لكنه فرض رقابة على ترامب؛ خلال فترة رئاسته من خلال وصف منشوراته، بأنها "معلومات مضللة" أو الإشارة إلى أنها خالفت قواعد الشركة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:39 PM

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

أغلق في يناير الماضي بعد الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول

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خالد علي - الرياض
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طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ من قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، إجبار منصة "تويتر" على إعادة حسابه الذي أُغلق في الثامن من يناير الماضي.

وقدّم ترامب طلباً لإصدار أمر قضائي أولي ضد شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

وأشار ترامب؛ إلى أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي كانوا وراء الضغط على "تويتر" لإغلاق حسابه الذي كان يضم عشرات الملايين من المتابعين.

وكانت شركة تويتر من بين عدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي حظرت حسابات ترامب من تطبيقاتها بعد الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

وقال محامي ترامب إن موقع تويتر "يمارس درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، وهي غير مسبوقة تاريخياً، وخطيرة للغاية على الحرية الديمقراطية.

وأشار إلى أن "تويتر" سمح لـ "طالبان" بالتغريد بشكل متكرّر عن انتصاراتها العسكرية في أفغانستان، لكنه فرض رقابة على ترامب؛ خلال فترة رئاسته من خلال وصف منشوراته، بأنها "معلومات مضللة" أو الإشارة إلى أنها خالفت قواعد الشركة.

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