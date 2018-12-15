"القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة

قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".
وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.
قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".
وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.
قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".
وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.
قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".
وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.