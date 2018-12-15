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"القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة

قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".

وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.

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"القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة
سبق

قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".

وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:00 PM

"القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب".

وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح.

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