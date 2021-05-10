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"المسند" يرسم خارطة هطولات اليوم ويذكر مستنكري أمطار مايو بالسيل العظيم لوادي الرمة

آخر موسم المطر.. وقال: لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو وما زلنا في الربيع

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة والمدينة وحائل، وربما غربي القصيم وأجزاء محدودة من الجوف وشمالي الحدود الشمالية.


وعن الأمطار المتوقعة في شهر مايو قال المسند: لا تستنكر الأمطار والحالات المطرية في شهر مايو ففي مايو من عام 1982م (1402هـ) سال وادي الرمة سيلاً عظيماً ولمدة شهر تقريباً.

‏وأضاف المسند في تغريدات متتابعة، لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو، ولا زلنا في فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية حتى 21 يونيو، الذي يشهد عودة طيور الخواضير والصفار.


وتابع، يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في معظم مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يرسم خارطة هطولات اليوم ويذكر مستنكري أمطار مايو بالسيل العظيم لوادي الرمة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة والمدينة وحائل، وربما غربي القصيم وأجزاء محدودة من الجوف وشمالي الحدود الشمالية.


وعن الأمطار المتوقعة في شهر مايو قال المسند: لا تستنكر الأمطار والحالات المطرية في شهر مايو ففي مايو من عام 1982م (1402هـ) سال وادي الرمة سيلاً عظيماً ولمدة شهر تقريباً.

‏وأضاف المسند في تغريدات متتابعة، لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو، ولا زلنا في فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية حتى 21 يونيو، الذي يشهد عودة طيور الخواضير والصفار.


وتابع، يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في معظم مناطق المملكة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:34 AM

"المسند" يرسم خارطة هطولات اليوم ويذكر مستنكري أمطار مايو بالسيل العظيم لوادي الرمة

آخر موسم المطر.. وقال: لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو وما زلنا في الربيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة والمدينة وحائل، وربما غربي القصيم وأجزاء محدودة من الجوف وشمالي الحدود الشمالية.


وعن الأمطار المتوقعة في شهر مايو قال المسند: لا تستنكر الأمطار والحالات المطرية في شهر مايو ففي مايو من عام 1982م (1402هـ) سال وادي الرمة سيلاً عظيماً ولمدة شهر تقريباً.

‏وأضاف المسند في تغريدات متتابعة، لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو، ولا زلنا في فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية حتى 21 يونيو، الذي يشهد عودة طيور الخواضير والصفار.


وتابع، يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في معظم مناطق المملكة.

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