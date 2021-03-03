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تحويل الوحدة البيطرية بـ"رماح" إلى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة

المحافظ أكد أن هذا سيشكل دعماً كبيراً ونقلة نوعية في العمل

صدرت الموافقة برفع مستوى الوحدة البيطرية بمحافظة رماح، إلى "مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح".

من جانبه، قدم عبدالله بن محمد الشرافا محافظ رماح شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي صدرت نتيجة لتوجيهاتهما.

وأكد "الشرافا" أن هذا سيشكل دعماً كبيراً ونقلة نوعية في العمل على أصعدة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

وتمنى التوفيق لمنسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.

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تحويل الوحدة البيطرية بـ"رماح" إلى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة
سبق

صدرت الموافقة برفع مستوى الوحدة البيطرية بمحافظة رماح، إلى "مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح".

من جانبه، قدم عبدالله بن محمد الشرافا محافظ رماح شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي صدرت نتيجة لتوجيهاتهما.

وأكد "الشرافا" أن هذا سيشكل دعماً كبيراً ونقلة نوعية في العمل على أصعدة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

وتمنى التوفيق لمنسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:18 PM

تحويل الوحدة البيطرية بـ"رماح" إلى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة

المحافظ أكد أن هذا سيشكل دعماً كبيراً ونقلة نوعية في العمل

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نافل السبيعي - رماح
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صدرت الموافقة برفع مستوى الوحدة البيطرية بمحافظة رماح، إلى "مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح".

من جانبه، قدم عبدالله بن محمد الشرافا محافظ رماح شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والتي صدرت نتيجة لتوجيهاتهما.

وأكد "الشرافا" أن هذا سيشكل دعماً كبيراً ونقلة نوعية في العمل على أصعدة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

وتمنى التوفيق لمنسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رماح في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.

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