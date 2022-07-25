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"تعليم الأفلاج" تعقد الاجتماع الرابع للاستعداد للعام الدراسي الجديد

بحثت خطة تدريب العاملين بمدارس الطفولة المبكرة

عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ.

رأس الاجتماع مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومدراء الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات".

وناقش موضوعات: الطفولة المبكرة، وخطة عمل التهيئة والتأثيث، وتجهيز المدارس التي شملها تطبيق قرار الطفولة المبكرة، وخطة تدريب العاملين بمدارس الطفولة المبكِّرة، وتكثيف البرامج التدريبية لهم؛ لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة "الأطفال".

كما تناول مناقشة آخر أعمال صيانة التكييف، وتنظيف خزانات مياه "الشرب والاستعمال" في مدارس المحافظة.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبد الله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ توصية لجنة تحقيق "رؤية 2030" بتعليم الأفلاج، المتضمنة إطلاق مبادرة تطبيق مشروع المؤشرات على أقسام الإدارة التربوية والإدارية، وفقًا لاستراتيجيات وزارة التعليم لتحقيق رؤية الوطن 2030، ومواكبة تطلعاتها.

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"تعليم الأفلاج" تعقد الاجتماع الرابع للاستعداد للعام الدراسي الجديد
سبق

عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ.

رأس الاجتماع مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومدراء الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات".

وناقش موضوعات: الطفولة المبكرة، وخطة عمل التهيئة والتأثيث، وتجهيز المدارس التي شملها تطبيق قرار الطفولة المبكرة، وخطة تدريب العاملين بمدارس الطفولة المبكِّرة، وتكثيف البرامج التدريبية لهم؛ لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة "الأطفال".

كما تناول مناقشة آخر أعمال صيانة التكييف، وتنظيف خزانات مياه "الشرب والاستعمال" في مدارس المحافظة.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبد الله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ توصية لجنة تحقيق "رؤية 2030" بتعليم الأفلاج، المتضمنة إطلاق مبادرة تطبيق مشروع المؤشرات على أقسام الإدارة التربوية والإدارية، وفقًا لاستراتيجيات وزارة التعليم لتحقيق رؤية الوطن 2030، ومواكبة تطلعاتها.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:09 PM

"تعليم الأفلاج" تعقد الاجتماع الرابع للاستعداد للعام الدراسي الجديد

بحثت خطة تدريب العاملين بمدارس الطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ.

رأس الاجتماع مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومدراء الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات".

وناقش موضوعات: الطفولة المبكرة، وخطة عمل التهيئة والتأثيث، وتجهيز المدارس التي شملها تطبيق قرار الطفولة المبكرة، وخطة تدريب العاملين بمدارس الطفولة المبكِّرة، وتكثيف البرامج التدريبية لهم؛ لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة "الأطفال".

كما تناول مناقشة آخر أعمال صيانة التكييف، وتنظيف خزانات مياه "الشرب والاستعمال" في مدارس المحافظة.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبد الله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ توصية لجنة تحقيق "رؤية 2030" بتعليم الأفلاج، المتضمنة إطلاق مبادرة تطبيق مشروع المؤشرات على أقسام الإدارة التربوية والإدارية، وفقًا لاستراتيجيات وزارة التعليم لتحقيق رؤية الوطن 2030، ومواكبة تطلعاتها.

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