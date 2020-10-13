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الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال سبتمبر..  666 ألف حاوية

بواقع أكثر من 25 مليون طن في إجمالي البضائع وبزيادة بلغت 3%

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع أكثر من 25 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بواقع أكثر من 666 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 17.41%، والقادمة عبر 944 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة بلغت 8.37%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 50 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 367 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادات المستمرة والنمو المتصاعد التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبار الخطوط الملاحية العالمية؛ ما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، كما تأتي كذلك نتيجة لتشغيل عقود الإسناد الأخيرة في محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

موانئ الهيئة العامة للموانئ

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال سبتمبر..  666 ألف حاوية
سبق

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع أكثر من 25 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بواقع أكثر من 666 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 17.41%، والقادمة عبر 944 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة بلغت 8.37%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 50 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 367 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادات المستمرة والنمو المتصاعد التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبار الخطوط الملاحية العالمية؛ ما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، كما تأتي كذلك نتيجة لتشغيل عقود الإسناد الأخيرة في محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:54 AM

الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال سبتمبر..  666 ألف حاوية

بواقع أكثر من 25 مليون طن في إجمالي البضائع وبزيادة بلغت 3%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع أكثر من 25 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بواقع أكثر من 666 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 17.41%، والقادمة عبر 944 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة بلغت 8.37%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 50 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 367 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادات المستمرة والنمو المتصاعد التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبار الخطوط الملاحية العالمية؛ ما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، كما تأتي كذلك نتيجة لتشغيل عقود الإسناد الأخيرة في محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

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