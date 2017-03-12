غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان

العثور على جثة أحدهما والبحث جارٍ عن الآخر

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.