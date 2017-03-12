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غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان

العثور على جثة أحدهما والبحث جارٍ عن الآخر

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.

الجهات المختصة غرق شابين بحر الشقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان
سبق

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:02 PM

غرق شابين في بحر الشقيق شمال جازان

العثور على جثة أحدهما والبحث جارٍ عن الآخر

A A A
محمد طيران - جازان
0
2,680

تواصل الجهات المختصة البحث عن شاب غرق، اليوم، بشاطئ الشقيق في محاولة لاستخراجه بعد انتشال رفيقه متوفىً.

ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن، في محاولة للعثور على الشاب بمساعدة من الأهالي وأقارب الضحيتين.

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