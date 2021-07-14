النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

خوفاً من "كورونا" بالخارج.. مرشدون ينصحون بالسياحة الداخلية ورحلات الكروز

بعد مقطع فيديو مثير للجدل لتفاصيل إصابة أحد السعوديين بالفيروس خلال سفره

أعاد مغرّدون سعوديون نشر مقطع فيديو، كان قد بثّه أحد مشاهير برنامج سناب شات، يروي فيه تفاصيل إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى جنوب إفريقيا، مثيراً جدلاً واسعاً بشأن سلامة السفر والسياحة في الخارج خلال الجائحة.

وكان الشاب نايف حمدان؛ أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، قد بثّ فيديو عبر حسابه على سناب شات، يسرد فيه قصة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن تغيّب خلال الفترة الماضية، وعانى أعراض المرض، مثل: الحمّى وتغيُّر صوته واحتقان الحلق وآلام العظام وفقدان حاستَي الشم والتذوق، والتي أبقته خارج المملكة بانتظار التعافي.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغرّدين، حيث أكّد ناشطون ومهتمون على أن السفر إلى الخارج غير آمن حالياً، في ظل الجائحة وعدم وصول بعض الدول إلى المناعة المجتمعية، التي يفترض الوصول إليها بعد تقديم اللقاح إلى أكثر من 70% من شعوبها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه المغرّدون صوراً وفيديوهات لوجهات سياحية سعودية، تعد مناسبة للأفراد والعائلات، وتضاهي في انفرادها وتميزها الوجهات السياحية الخارجية، لاسيما مع ارتفاع عدد الجرعات المقدّمة من قِبل وزارة الصحة السعودية، ووصلت في آخر إحصائية نحو 20 مليون جرعة.

ونصح مرشدون سياحيون بتأجيل السفر إلى الخارج حالياً، خصوصاً أن هناك حديثاً حول انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، الذي يتوقع أن يزيد من حالات الإصابات في عدد من الدول، وإغلاق الحدود والمطارات، مما قد يتسبّب في خسائر مالية ومعنوية للسائح السعودي، والتسبّب في وجود مواطنين عالقين في الخارج.

وتحدّث آخرون عن رحلات الكروز السياحية الفاخرة في البحر الأحمر، التي أُعلن عنها أخيراً وتصنف بمنزلة منتجع متنقل، ويعدّها البعض خياراً ممتازاً وجديداً للسفر والسياحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خوفاً من "كورونا" بالخارج.. مرشدون ينصحون بالسياحة الداخلية ورحلات الكروز
سبق

أعاد مغرّدون سعوديون نشر مقطع فيديو، كان قد بثّه أحد مشاهير برنامج سناب شات، يروي فيه تفاصيل إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى جنوب إفريقيا، مثيراً جدلاً واسعاً بشأن سلامة السفر والسياحة في الخارج خلال الجائحة.

وكان الشاب نايف حمدان؛ أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، قد بثّ فيديو عبر حسابه على سناب شات، يسرد فيه قصة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن تغيّب خلال الفترة الماضية، وعانى أعراض المرض، مثل: الحمّى وتغيُّر صوته واحتقان الحلق وآلام العظام وفقدان حاستَي الشم والتذوق، والتي أبقته خارج المملكة بانتظار التعافي.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغرّدين، حيث أكّد ناشطون ومهتمون على أن السفر إلى الخارج غير آمن حالياً، في ظل الجائحة وعدم وصول بعض الدول إلى المناعة المجتمعية، التي يفترض الوصول إليها بعد تقديم اللقاح إلى أكثر من 70% من شعوبها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه المغرّدون صوراً وفيديوهات لوجهات سياحية سعودية، تعد مناسبة للأفراد والعائلات، وتضاهي في انفرادها وتميزها الوجهات السياحية الخارجية، لاسيما مع ارتفاع عدد الجرعات المقدّمة من قِبل وزارة الصحة السعودية، ووصلت في آخر إحصائية نحو 20 مليون جرعة.

ونصح مرشدون سياحيون بتأجيل السفر إلى الخارج حالياً، خصوصاً أن هناك حديثاً حول انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، الذي يتوقع أن يزيد من حالات الإصابات في عدد من الدول، وإغلاق الحدود والمطارات، مما قد يتسبّب في خسائر مالية ومعنوية للسائح السعودي، والتسبّب في وجود مواطنين عالقين في الخارج.

وتحدّث آخرون عن رحلات الكروز السياحية الفاخرة في البحر الأحمر، التي أُعلن عنها أخيراً وتصنف بمنزلة منتجع متنقل، ويعدّها البعض خياراً ممتازاً وجديداً للسفر والسياحة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:40 AM

خوفاً من "كورونا" بالخارج.. مرشدون ينصحون بالسياحة الداخلية ورحلات الكروز

بعد مقطع فيديو مثير للجدل لتفاصيل إصابة أحد السعوديين بالفيروس خلال سفره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
5,678

أعاد مغرّدون سعوديون نشر مقطع فيديو، كان قد بثّه أحد مشاهير برنامج سناب شات، يروي فيه تفاصيل إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى جنوب إفريقيا، مثيراً جدلاً واسعاً بشأن سلامة السفر والسياحة في الخارج خلال الجائحة.

وكان الشاب نايف حمدان؛ أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، قد بثّ فيديو عبر حسابه على سناب شات، يسرد فيه قصة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن تغيّب خلال الفترة الماضية، وعانى أعراض المرض، مثل: الحمّى وتغيُّر صوته واحتقان الحلق وآلام العظام وفقدان حاستَي الشم والتذوق، والتي أبقته خارج المملكة بانتظار التعافي.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين المغرّدين، حيث أكّد ناشطون ومهتمون على أن السفر إلى الخارج غير آمن حالياً، في ظل الجائحة وعدم وصول بعض الدول إلى المناعة المجتمعية، التي يفترض الوصول إليها بعد تقديم اللقاح إلى أكثر من 70% من شعوبها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه المغرّدون صوراً وفيديوهات لوجهات سياحية سعودية، تعد مناسبة للأفراد والعائلات، وتضاهي في انفرادها وتميزها الوجهات السياحية الخارجية، لاسيما مع ارتفاع عدد الجرعات المقدّمة من قِبل وزارة الصحة السعودية، ووصلت في آخر إحصائية نحو 20 مليون جرعة.

ونصح مرشدون سياحيون بتأجيل السفر إلى الخارج حالياً، خصوصاً أن هناك حديثاً حول انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، الذي يتوقع أن يزيد من حالات الإصابات في عدد من الدول، وإغلاق الحدود والمطارات، مما قد يتسبّب في خسائر مالية ومعنوية للسائح السعودي، والتسبّب في وجود مواطنين عالقين في الخارج.

وتحدّث آخرون عن رحلات الكروز السياحية الفاخرة في البحر الأحمر، التي أُعلن عنها أخيراً وتصنف بمنزلة منتجع متنقل، ويعدّها البعض خياراً ممتازاً وجديداً للسفر والسياحة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة