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اختتام برنامج الاحتفاء بـ10284 خريجة بجامعة الملك عبدالعزيز

استمر على مدار 4 أيام متتالية.. تحت شعار "البصمة"

اختتم شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات حفل الخريجات لدفعة العام 1439/ 1440هـ، والبالغ عددهن 10284 خريجة، في مختلف الدرجات والمؤهلات العلمية، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذ الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وحظي الحفل الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية من يوم السبت الموافق 14/ 6 إلى الثلاثاء 17/ 6 للعام 1441هـ، بحضور عميدات ووكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.

وهنأت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الخريجات وأمهاتهن وذويهن بحصولهن على الدرجات العلمية المختلفة، ثم استعرضت إنجازات الجامعة وحصولها على درجات متقدمة في التصنيفات المحلية والعربية والعالمية، لافتة إلى أن حفل العام الحالي يحمل شعار "البصمة"، ترمز في أن كل جهة ومنظمة وفرد يسعى إلى ترك بصمة وصورة ذهنية مختلفة.

كما أشادت بحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا"، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد، وكذلك حصول كلية التمريض على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى عام 2027م، من هيئة الأعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.

وأثنت الدكتورة "النعيم" على جهود الراحلة عميدة كلية التمريض سابقاً الدكتورة حسنة بنت عرفان بنجر -رحمها الله- وجهودها التي توجت بحصول كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي.

بدورها، حثت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري، الخريجات على ضرورة الأخذ بأسباب التفوق والعمل الدؤوب والجاد، مشددة على ضرورة ردّ الجميل للوطن.

وختاماً، كرّمت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات ووكيلة وكالة عمادة شؤون الطلاب للخريجات الدكتورة فاتن البريكان، الخريجات المتفوقات والحاصلات على أعلى معدل دراسي.

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اختتام برنامج الاحتفاء بـ10284 خريجة بجامعة الملك عبدالعزيز
سبق

اختتم شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات حفل الخريجات لدفعة العام 1439/ 1440هـ، والبالغ عددهن 10284 خريجة، في مختلف الدرجات والمؤهلات العلمية، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذ الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وحظي الحفل الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية من يوم السبت الموافق 14/ 6 إلى الثلاثاء 17/ 6 للعام 1441هـ، بحضور عميدات ووكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.

وهنأت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الخريجات وأمهاتهن وذويهن بحصولهن على الدرجات العلمية المختلفة، ثم استعرضت إنجازات الجامعة وحصولها على درجات متقدمة في التصنيفات المحلية والعربية والعالمية، لافتة إلى أن حفل العام الحالي يحمل شعار "البصمة"، ترمز في أن كل جهة ومنظمة وفرد يسعى إلى ترك بصمة وصورة ذهنية مختلفة.

كما أشادت بحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا"، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد، وكذلك حصول كلية التمريض على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى عام 2027م، من هيئة الأعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.

وأثنت الدكتورة "النعيم" على جهود الراحلة عميدة كلية التمريض سابقاً الدكتورة حسنة بنت عرفان بنجر -رحمها الله- وجهودها التي توجت بحصول كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي.

بدورها، حثت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري، الخريجات على ضرورة الأخذ بأسباب التفوق والعمل الدؤوب والجاد، مشددة على ضرورة ردّ الجميل للوطن.

وختاماً، كرّمت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات ووكيلة وكالة عمادة شؤون الطلاب للخريجات الدكتورة فاتن البريكان، الخريجات المتفوقات والحاصلات على أعلى معدل دراسي.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
05:50 PM

اختتام برنامج الاحتفاء بـ10284 خريجة بجامعة الملك عبدالعزيز

استمر على مدار 4 أيام متتالية.. تحت شعار "البصمة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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اختتم شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات حفل الخريجات لدفعة العام 1439/ 1440هـ، والبالغ عددهن 10284 خريجة، في مختلف الدرجات والمؤهلات العلمية، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذ الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وحظي الحفل الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية من يوم السبت الموافق 14/ 6 إلى الثلاثاء 17/ 6 للعام 1441هـ، بحضور عميدات ووكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.

وهنأت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الخريجات وأمهاتهن وذويهن بحصولهن على الدرجات العلمية المختلفة، ثم استعرضت إنجازات الجامعة وحصولها على درجات متقدمة في التصنيفات المحلية والعربية والعالمية، لافتة إلى أن حفل العام الحالي يحمل شعار "البصمة"، ترمز في أن كل جهة ومنظمة وفرد يسعى إلى ترك بصمة وصورة ذهنية مختلفة.

كما أشادت بحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا"، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد، وكذلك حصول كلية التمريض على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى عام 2027م، من هيئة الأعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.

وأثنت الدكتورة "النعيم" على جهود الراحلة عميدة كلية التمريض سابقاً الدكتورة حسنة بنت عرفان بنجر -رحمها الله- وجهودها التي توجت بحصول كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي.

بدورها، حثت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري، الخريجات على ضرورة الأخذ بأسباب التفوق والعمل الدؤوب والجاد، مشددة على ضرورة ردّ الجميل للوطن.

وختاماً، كرّمت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات ووكيلة وكالة عمادة شؤون الطلاب للخريجات الدكتورة فاتن البريكان، الخريجات المتفوقات والحاصلات على أعلى معدل دراسي.

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