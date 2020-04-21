خام "برنت" يهبط 12.8% والنفط الأمريكي ما زال دون الصفر

تسليم شهر يونيو المقبل تراجع "3.3 دولار" عند 22.3 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 12.8% "3.3 دولار" لتتداول عند 22.3 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر مايو، بنحو 88% "33.1 دولارًا"؛ لكنه يبقى يتداول دون الصفر (-4.5 دولارًا للبرميل).

يأتي ذلك بعد جلسةٍ عاصفةٍ أمس، تدهور فيها سعر برميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك، إلى ما دون الصفر، لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات؛ مما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر مايو، أمس، بنحو 55.90 دولارًا، أو 306%، إلى سالب 37.63 دولارًا للبرميل عند التسوية.

ويأتي هذا التراجع لكون اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لعقود تسليم مايو، ولا يرغب المشترون بالاستلام في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج وفق صحيفة "الاقتصادية".

يأتي ذلك في ظل مخزونات قياسية مع إغلاق معظم اقتصادات العالم الكبرى، وتوقعات متشائمة للطلب على الخام.

لكن عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو حافظت على أسعارها قرب 20 دولارًا للبرميل؛ نظرًا لبدء خفض الإنتاج المتفق عليه بين تحالف "أوبك+" سيدخل حيز النفاذ مطلع مايو، كما سيبدأ فتح الاقتصادات تدريجيًّا أيضًا؛ مما يشير لوضعٍ أفضل خلال شهر يونيو.

ولم يتراجع خام برنت كما حدث لخام غرب تكساس لتَوَافر أماكن التخزين له بخلاف نظيره الأمريكي، كما أن أسعاره الحالية تسليم يونيو وليس مايو؛ لكنه مع ذلك هبط إلى 25.57 دولارًا للبرميل بخسارة 2.51 دولار (8.94%) أمس.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، مؤخرًا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميًّا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميًّا خلال 2020.

كما توقعت انكماشًا قياسيًّا للمعروض في أسواق النفط بـ12 مليون برميل يوميًّا في مايو بعد اتفاق خفض الإنتاج.

وفي 12 أبريل الجاري، تم الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من مايو المقبل، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة السعودية عبر دائرة تليفزيونية الأحد.

إلا أن مخاوف الطلب لا تزال مستمرة في ظل تداعيات "كورونا" على الاقتصاد العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3% العام الجاري.

وفقَدَ النفط نحو ثلثيْ قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيًّا.

وتم تداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ عام 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء "سارس".

وجاءت التراجعات الحالية مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا؛ وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.

وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميًّا بعد فشل اتفاق "أوبك +"؛ مما دفع السعودية للإعلان عن رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا، وصادراتها لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميًّا.

وجاءت زيادات الإنتاج من قِبَل السعودية والإمارات، عقب فشل اتفاق تحالف "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميًّا بسبب الرفض الروسي.